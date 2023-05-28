У Києві до кінця війни не дорожчатиме проїзд у транспорті

До кінця війни у Києві вартість проїзду в громадському транспорті не зростатиме.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує телеканал Київ.
За його словами, транспорт у Києві дотаційний, тому що собівартість проїзду понад 20 грн.
«Плата за проїзд залишається найнижчою в країні й не тільки, якщо ми говоримо про Європу. Але враховуючи складну економічну ситуацію, ми не плануємо найближчим часом, до закінчення військових дій, підвищувати вартість», — сказав Кличко.
Нагадаємо, що у Києві у разі повітряної тривоги громадський транспорт довозитиме пасажирів до найближчого укриття.
Також влада Києва розірвала договори із перевізником ТОВ «Транс-Сіті» на автобусних маршрутах №№ 150, 205, 599, 600.