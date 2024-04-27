Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння Сумщини

Великописарівська громада: були обстріли з РСЗВ (4 вибухи) та артилерії (6 вибухів).

Хотінська громада: ворог вдарив з мінометів (6 вибухів) та артилерії (4 вибухи).

Юнаківська громада: з території РФ з ворожого БПЛА здійснено скидання ВОГ (5 вибухів).

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