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Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння Сумщини

Зафіксовано 112 вибухів.

Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: АрміяInform

Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомляє Сумська ОВА. 

Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Юнаківська громада: з території РФ з ворожого БПЛА здійснено скидання ВОГ (5 вибухів).

Новослобідська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів), мінометів (6 вибухів), РСЗВ (20 вибухів).

Краснопільська громада: 16 мін скинули росіяни на територію громади.

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів).

Хотінська громада: ворог вдарив з мінометів (6 вибухів) та артилерії (4 вибухи).

Великописарівська громада: були обстріли з РСЗВ (4 вибухи) та артилерії (6 вибухів).

Глухівська громада: здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів).

Есманьська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.

Середино-Будська громада: з ворожого БПЛА здійснено скидання ВОГ (3 вибухи).

Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (9 вибухів), обстріл з гранатомету СПГ (4 вибухи).

Миколаївська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів).

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