Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомляє Сумська ОВА.
Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
Юнаківська громада: з території РФ з ворожого БПЛА здійснено скидання ВОГ (5 вибухів).
Новослобідська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів), мінометів (6 вибухів), РСЗВ (20 вибухів).
Краснопільська громада: 16 мін скинули росіяни на територію громади.
Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів).
Хотінська громада: ворог вдарив з мінометів (6 вибухів) та артилерії (4 вибухи).
Великописарівська громада: були обстріли з РСЗВ (4 вибухи) та артилерії (6 вибухів).
Глухівська громада: здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів).
Есманьська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.
Середино-Будська громада: з ворожого БПЛА здійснено скидання ВОГ (3 вибухи).
Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (9 вибухів), обстріл з гранатомету СПГ (4 вибухи).
Миколаївська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів).