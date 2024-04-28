Уночі сили ППО збили чотири "Шахеди" та БпЛА невідомого типу

Ворожі дрони знищили у межах Київської, Вінницької, Хмельницької та Кіровоградської областей.

У ніч на 28 квітня РФ атакувала Україну 4-ма "Шахедами", ракетою "С-300" та 5-ма дронами невстановленого типу. Силам оборони вдалося "приземлити" 4 БпЛА типу "Shahed-131/136".

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 28 квітня 2024 року противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим, зенітною керованою ракетою С-300 із Белгородської обл. – рф та 5-ма безпілотниками невстановленого типу із окупованої Херсонщини", — ідеться у повідомленні Повітряних сил.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних Сил усі чотири "шахеди" знищено у межах Київської, Вінницької, Хмельницької та Кіровоградської областей.

Один безпілотник невстановленого типу знищено МВГ Сил оборони України на Миколаївщині.