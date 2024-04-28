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Ворог атакував безпілотниками Миколаїв, пошкоджений об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури

Обійшлося без постраждалих.

Ворог атакував безпілотниками Миколаїв, пошкоджений об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури
обстріли Миколаєва
Фото: ДСНС України

Уранці 28 квітня ворог атакував Миколаїв "шахедами". Є пошкодження будівлі готелю та пошкоджений об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури.

Фото: ДСНС України

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Фото: ДСНС України

"28 квітня, о 04:45 ворог атакував БпЛА типу "Shahed-131/136" місто. Внаслідок чого, сильно пошкоджено будівлю готелю, відбулась пожежа, яка була оперативно ліквідована. В іншому готелі поруч вибито вікна, пошкоджено автомобілі. Крім того, пошкоджено об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури. Наслідки уточнюються. Постраждалих немає", — ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

У Миколаївському районі росіяни спрямували БпЛА типу "Ланцет" по Березанській громаді. Без постраждалих.

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