BBC визнали аудіофейком заяву Дональда Трампа-молодшого про підтримку Росії

Британський державний мовник BBC стверджує, що поширений у мережі запис нібито подкасту за участю Дональда Трампа-молодшого, де син президента США зневажливо говорить про Україну, є штучно згенерованим.

В аудіофрагменті голос, що дуже переконливо передає тембр та інтонації Трампа-молодшого, говорить, що "ніхто у здоровому глузді не хотів би бути партнером України, коли альтернативою є Росія", а "США мали одразу надсилати зброю не Україні, а Росії".

Попри високу якість запису та відсутність типових для ШІ роботизованих фрагментів, спеціалісти компанії GetReal, які займаються викриттям фейків, знайшли в аудіо ознаки штучної генерації.

Також на несправжність епізоду вказує той факт, що на момент його поширення на платформі Spotify ще не було опубліковано випуск подкасту за участю Трампа-молодшого. А версія з іншого стрімінгового сервісу, що була викладена в мережу раніше, не містить скандальних висловлювань.

Наразі більшість дописів з цим записом вже видалені із соціальних мереж.