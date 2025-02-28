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BBC визнали аудіофейком заяву Дональда Трампа-молодшого про підтримку Росії

Запис, з високою ймовірністю, було створено засобами штучного інтелекту.

BBC визнали аудіофейком заяву Дональда Трампа-молодшого про підтримку Росії
Дональд Трамп-молодший з сестрою Іванкою на інавгурації батька
Фото: EPA/UPG

Британський державний мовник BBC стверджує, що поширений у мережі запис нібито подкасту за участю Дональда Трампа-молодшого, де син президента США зневажливо говорить про Україну, є штучно згенерованим. 

В аудіофрагменті голос, що дуже переконливо передає тембр та інтонації Трампа-молодшого, говорить, що "ніхто у здоровому глузді не хотів би бути партнером України, коли альтернативою є Росія", а "США мали одразу надсилати зброю не Україні, а Росії". 

Попри високу якість запису та відсутність типових для ШІ роботизованих фрагментів, спеціалісти компанії GetReal, які займаються викриттям фейків, знайшли в аудіо ознаки штучної генерації. 

Також на несправжність епізоду вказує той факт, що на момент його поширення на платформі Spotify ще не було опубліковано випуск подкасту за участю Трампа-молодшого. А версія з іншого стрімінгового сервісу, що була викладена в мережу раніше, не містить скандальних висловлювань. 

Наразі більшість дописів з цим записом вже видалені із соціальних мереж. 

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