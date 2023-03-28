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СБУ затримала прикордонника, який працював на ФСБ

Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки серії диверсій у прикордонних районах.

СБУ затримала прикордонника, який працював на ФСБ
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного російського агента у ході спецоперації у Чернігівській області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Фігурантом виявився інспектор Чернігівського прикордонного загону. Ще до початку повномасштабного вторгнення посадовець був завербований кадровим співробітником ФСБ.

Після 24 лютого минулого року ворог «активував» свого поплічника для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України в умовах війни. Насамперед агресора цікавили бойові розпорядження та план заходів щодо інженерно-технічного облаштування держаного кордону у межах Чернігівської області.

Саме ці секретні відомості російський агент мав знайти, сфотографувати, а потім передати своєму «куратору» через месенджер у Телеграм.

 Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення серії диверсій у прикордонних районах на півночі України.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – викрили зрадника і затримали його на спробі передачі інформації з обмеженим доступом агресору. Зловмиснику обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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Нагадаємо, що до 15 років тюрми засудили зрадника, котрий передавав російській ФСБ розвіддані про військові та інфраструктурні об'єкти Дніпропетровщини.

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