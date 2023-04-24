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Ворог двічі обстріляв Марганецьку громаду

Жертв серед населення немає.

Ворог двічі обстріляв Марганецьку громаду
Фото: Сергій Лисак

У понеділок, 24 квітня, противник двічі обстріляв Марганецьку громаду Дніпропетровської області, унаслідок чого пошкоджено два приватні будинки та господарську споруду.

Про це повідомив у Телеграм голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Двічі за день ворог сьогодні атакував Нікопольський район. Дісталося Марганецькій громаді. Туди прилетіли снаряди з дронів та важкої артилерії. У громаді пошкоджені два приватні будинки та господарська споруда. Жертв серед населення немає", - написав голова ОВА.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

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Нагадаємо, що уночі 24 квітня росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області.

23 квітня вдень окупанти атакували Нікополь дронами. Внаслідок атаки постраждали троє людей.

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