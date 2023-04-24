Керівник естонського уряду Кая Каллас у межах свого візиту до України відвідала місто Буча на Київщині.

Про це вона написала у своєму Twitter.

"Свідчення звірств Росії в Бучі – це нагадування: є боротьба за свободу, а є боротьба за справедливість. Україна має виграти і те, і інше. Ми готові допомогти в цьому. Не повинно бути безкарності та імунітету за злочини Росії, в тому числі за злочин агресії", – зазначила Каллас.

Фото: Кая Каллас

Фото: Кая Каллас

Нагадаємо, що Каллас вважає, що створення гібридного трибуналу дозволить президентові РФ Володимирові Путіну, главі російському МЗС Сергієві Лаврову та іншим уникнути відповідальності за злочин агресії проти України.

Президент України Володимир Зеленський 24 квітня нагородив орденом Ярослава Мудрого прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас.