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Росіяни обстріляли сім громад Сумщини

Внаслідок обстрілів зафіксовані руйнування.

Протягом дня російські окупанти обстріляли Есманську, Миропільську, Зноб-Новгородську, Білопільську, Шалигинську, Середино-Будську та Юнаківську громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом за сьогодні було зафіксовано 83 прильоти з мінометів та артилерії. 

“Миропільська громада: зафіксовано 6 прильотів. Внаслідок одного із обстрілів території Миропільскої громади пошкоджено 3 приватні будинки та приватний магазин”, - йдеться у повідомленні.

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Есманську громаду обстріляли з міномету та артилерії, пошкоджено складське приміщення, пожежею пошкоджено житловий будинок. 

Шалигинську громаду обстріляли з артилерії, а Білопільську та Зноб-Новгородську громади обстріляли з мінометів. 

На територію Юнаківської громади росіяни скинули три міни.

Крім того, Середино-Будську громаду обстріляли з артилерії, зафіксовано 9 прильотів.

Нагадаємо, у понеділок, 24 квітня, ворог двічі обстріляв Марганецьку громаду Дніпропетровської області, унаслідок чого пошкоджено два приватні будинки та господарську споруду.

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