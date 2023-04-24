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Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який травмував поліцейського на блокпосту та втік

Водій намагався проїхати Південним мостом у столиці.

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який травмував поліцейського на блокпосту та втік
Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в тому, що він травмував поліцейського на блокпосту у Києві.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Близько 21:30 вчора, 23 квітня, працівники патрульної поліції зупинили автомобіль Деу Ланос, водій якого намагався проїхати Південним мостом.

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Поліцейський повідомив водієві про обмеження проїзду через міст для цивільного автотранспорту, а також вказав шлях для здійснення об’їзду.

“Водій, ігноруючи законні вимоги правоохоронців, почав рух, в результаті чого протягнув по проїзній частині дороги інспектора поліції, який намагався його зупинити, та втік з місця події”, - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, столична влада хоче, щоб під час повітряної тривоги зупинявся не лише муніципальний громадський транспорт, але й приватні перевізники. На думку КМДА, зупиняти маршрутки має патрульна поліція. 

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