Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Саудівської Аравії звільнення українських полонених

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Під час зустрічі сторони детально обговорили актуальні двосторонні відносини та питання глобального характеру.

Президент розповів прем'єрові Саудівської Аравії про безпекову ситуацію в нашій державі та протидію російському вторгненню та представив українську формулу миру.

Також Зеленський відзначив успішну участь Саудівської Аравії у поверненні з російського полону 10 іноземних військовополонених і висловив зацікавленість у продовженні спільних зусиль заради звільнення бранців. Крім цього, він запросив Мухаммада бін Салмана аль Сауда відвідати Україну з візитом.

Водночас спадкоємний принц Саудівської Аравії підтвердив зацікавленість в інвестиціях в Україну та відновленні нашої держави.

Нагадаємо, Президент України прибув 19 травня до Саудівської Аравії із Мустафою Джемілєвим. Глава держави виступив на саміті Ліги арабських держав. У Зеленського були заплановані зустрічі зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та очільниками інших країн.

У своєму зверненні до арабських лідерів глава держави заявив, що "тут серед вас" є люди, які "заплющують очі" на страждання України та закликав їх "дивитися чесно".