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Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Саудівської Аравії звільнення українських полонених

Глава держави запросив Мухаммада бін Салмана аль Сауда в Україну.

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Саудівської Аравії звільнення українських полонених
Прем’єр-міністр Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман аль Сауд і Президент України Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. 

Про це йдеться на сайті глави держави.

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Під час зустрічі сторони детально обговорили актуальні двосторонні відносини та питання глобального характеру.

Президент розповів прем'єрові Саудівської Аравії про безпекову ситуацію в нашій державі та протидію російському вторгненню та представив українську формулу миру.

Також Зеленський відзначив успішну участь Саудівської Аравії у поверненні з російського полону 10 іноземних військовополонених і висловив зацікавленість у продовженні спільних зусиль заради звільнення бранців. Крім цього, він запросив Мухаммада бін Салмана аль Сауда відвідати Україну з візитом.

Водночас спадкоємний принц Саудівської Аравії підтвердив зацікавленість в інвестиціях в Україну та відновленні нашої держави.

Нагадаємо, Президент України прибув 19 травня до Саудівської Аравії із Мустафою Джемілєвим. Глава держави виступив на саміті Ліги арабських держав. У Зеленського були заплановані зустрічі зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та очільниками інших країн.

У своєму зверненні до арабських лідерів глава держави заявив, що "тут серед вас" є люди, які "заплющують очі" на страждання України та закликав їх "дивитися чесно".

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