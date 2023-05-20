Єдність понад усе: Порошенко в Le Figaro пояснив, чому вибори під час війни – це руйнівна для України ідея

Політик вважає, що ми заплатили надзвичайно високу ціну, щоб зберегти нашу націю, і єдність є ключем до нашої перемоги.

Петро Порошенко в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro сказав, що проводити вибори під час війни небезпечно, оскільки це стане ударом для внутрішньої єдності. Про це йдеться у повідомленні пресслужби партії "Євросолідарність".

"З 24 лютого 2022 року українське політичне життя логічно призупинилося. Чи варто переносити вибори, які мали відбутися наприкінці року, на невизначений термін?" – запитали журналісти в Порошенка.

"Ми маємо дотримуватися політики єдності. До перемоги єдність має бути понад усе. Будь-яка виборча конкуренція загрожує її зруйнувати. Я знаю, що деяким політикам не терпиться, але ми не маємо права гратися з вогнем", – вважає Порошенко.

Політик вважає, що ми заплатили надзвичайно високу ціну, щоб зберегти нашу націю, і єдність є ключем до нашої перемоги.

"Як колишній президент і відповідальний за другу фракцію парламенту, я не дозволю це поставити під загрозу", – наголосив Петро Порошенко.