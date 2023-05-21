Росіяни за добу 11 разів обстріляли Сумщину

Пошкоджено житлові будинки. Про постраждалих не повідомляється.

За 21 травня росіяни 11 обстріляли Сумську область, випустивши 32 снаряди.

Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram.

Зазначається, що під обстрілами опинилися Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Глухівська громади.

Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).

Середино-Будська громада: був артилерійський обстріл – 8 вибухів. Обстрілом пошкоджено 2 приватних житлових будинки.

Есманська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).

Шалигинська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).

Білопільська громада: росіяни били з мінометів – 2 вибухи.

Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (7 вибухів). Обстрілом пошкоджено приватний житловий будинок.

Глухівська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).

Нагадаємо, вчора за день на Сумщині зафіксували понад пів сотні вибухів від російських обстрілів.