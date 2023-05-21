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Росіяни за добу 11 разів обстріляли Сумщину

Пошкоджено житлові будинки. Про постраждалих не повідомляється.

Росіяни за добу 11 разів обстріляли Сумщину
Сумщина, обстріл (ілюстративне фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура

За 21 травня росіяни 11 обстріляли Сумську область, випустивши 32 снаряди.

Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram.

Зазначається, що під обстрілами опинилися Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Глухівська громади.

  • Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Середино-Будська громада: був артилерійський обстріл – 8 вибухів. Обстрілом пошкоджено 2 приватних житлових будинки.
  • Есманська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).
  • Шалигинська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Білопільська громада: росіяни били з мінометів – 2 вибухи.
  • Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (7 вибухів). Обстрілом пошкоджено приватний житловий будинок.
  • Глухівська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).

Нагадаємо, вчора за день на Сумщині  зафіксували понад пів сотні вибухів від російських обстрілів.

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