Росіяни за добу 11 разів обстріляли Сумщину

За 21 травня росіяни 11 обстріляли Сумську область, випустивши 32 снаряди.
Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram.
Зазначається, що під обстрілами опинилися Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Глухівська громади.
- Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: був артилерійський обстріл – 8 вибухів. Обстрілом пошкоджено 2 приватних житлових будинки.
- Есманська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).
- Шалигинська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).
- Білопільська громада: росіяни били з мінометів – 2 вибухи.
- Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (7 вибухів). Обстрілом пошкоджено приватний житловий будинок.
- Глухівська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).
Нагадаємо, вчора за день на Сумщині зафіксували понад пів сотні вибухів від російських обстрілів.