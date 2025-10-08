«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
ГоловнаПолітика

Екскерівниці Секретаріату Уповноваженого з прав людини оголосили підозру за угоду про оренду приміщень

За даними слідства, вона уклала договори, сума в яких удвічі перевищувала ринкову. 

Екскерівниці Секретаріату Уповноваженого з прав людини оголосили підозру за угоду про оренду приміщень
Колишній керівниці Секретаріату Уповноваженого з прав людини оголосили підозру
Фото: ДБР у Telegram

Колишній керівниці Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини оголосили підозру в службовій недбалості. За даними слідства, її дії призвели до збитків державі на понад 1,6 млн гривень. 

У ДБР і Офісі генпрокурора повідомили, що посадовець у 2021 р. не забезпечив належного контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Він, не проаналізувавши докладно ринкових цін, уклав угоду про оренду нежитлових приміщень за вартістю майже у два рази вищої від ринку. 

"Через такі дії у 2021-2022 роках з державного бюджету було зайво сплачено кошти, чим державі завдано матеріальної шкоди на зазначену суму", – повідомили в бюро розслідувань.

Загальна сума оренди становила 3,1 млн гривень. З них понад 1,5 оцінюють як збитки державі. 
