Кількість правок до проєкту бюджету у Верховній Раді стала рекордною за 19 років

Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа на сторінці у Facebook повідомила, що депутати подали до проєкту кошторису на наступний рік 3339 правок.

Такої кількості зауважень та пропозицій щодо головного фінансового документу країни не було з бюджету-2007. Порівняно з минулим роком, обсяг правок зріс аж на 59%.

Найбільше було подано фракцією "Європейська Солідарність" - 910. На другому місці "Слуги народу" з 652 правками, третє у "Розумної політики", 470. Лідером серед депутатів став Артур Герасимов, який запропонував 662 зміни до кошторису. З однаковою кількістю 254 правки друге та третє місця ділять Ярослав Железняк з "Голосу" та колишній спікер Дмитро Разумков.

За словами Роксолани Підласої, якщо б парламент виділив бодай 90 секунд на розгляд кожної правки, то на те, щоб пройти увесь список, пішло б понад 10 повних робочих днів.