Росія атакувала Успенський собор УПЦ МП у Херсоні

На момент обстрілу Божественна літургія завершувалася. Обійшлося без постраждалих.

Унаслідок обстрілу РФ у Херсоні була пошкоджена будівля Успенського собору Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Про це повідомляє Соціальне Служіння Херсонської Єпархії.

"29 вересня 2025 року, орієнтовно о 9.30 ранку, під час обстрілу міста Херсон російськими військами, один зі снарядів влучив в дах центрального вівтаря Успенського собору м. Херсон", — ідеться у повідомленні.

На час ворожого обстрілу в Миколаївському приділі звершувалась Божественна літургія. Постраждалих немає.