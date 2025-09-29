Росія атакувала Успенський собор УПЦ МП у Херсоні

Унаслідок обстрілу РФ у Херсоні була пошкоджена будівля Успенського собору Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).
Про це повідомляє Соціальне Служіння Херсонської Єпархії.
"29 вересня 2025 року, орієнтовно о 9.30 ранку, під час обстрілу міста Херсон російськими військами, один зі снарядів влучив в дах центрального вівтаря Успенського собору м. Херсон", — ідеться у повідомленні.
На час ворожого обстрілу в Миколаївському приділі звершувалась Божественна літургія. Постраждалих немає.
- У Дніпровському районі Херсона внаслідок ворожого обстрілу смертельні поранення дістав чоловік.