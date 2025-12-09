Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Києві за схемою "ваш родич у біді" ошукали пенсіонера на 600 тисяч гривень

Одного з шахраїв затримали, гроші вилучили та передали потерпілому.

У Києві за схемою "ваш родич у біді" ошукали пенсіонера на 600 тисяч гривень
В Києві затримали шахрая
Фото: Київська прокуратура

Повідомлено про підозру 21-річному уродженцю Хмельницької області за фактом вчинення шахрайства щодо 79 - річного пенсіонера.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Встановлено, що хлопець прийшов до літнього киянина та взяв у нього 15 000 доларів США ніби то на термінову операцію для його сина, який нібито "потратив у ДТП, зламав обидві ноги та перебуває у лікарні".

Перед візитом постраждалому подзвонили невідомі, представившись лікарями і сказали, що за грошима може прийти син лікаря, який знаходиться поруч на Оболоні.

Лише передавши гроші незнайомцю, пенсіонер зателефонував сину та зрозумів, що його ошукали.

"«Сина лікаря», який прийшов за грошима, затримали в порядку ст. 208 КПК України. У нього вилучили частину суми, отриманої від пенсіонера - близько 100 тис. гривень. Ці гроші вилучили та передали потерпілому. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу а саме у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах", - повідомили в прокуратурі.

Встановлюються спільники підозрюваного. А самому йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.
