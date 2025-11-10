Понад 1,4 мільйона людей евакуйовано через другий за тиждень тайфун на Філіппінах

Відомо про щонайменше 2 загиблих, і близько 1 000 будинків зруйновано.

На Філіппіни обрушився тайфун Фунг-вонг (Уван) – другий потужний шторм за тиждень. Евакуйовано понад 1,4 млн людей, відомо про щонайменше 2 загиблих, близько 1 000 будинків зруйновано.

Про це пише CNN.

Тайфун спричинив повені, зсуви, масштабні відключення електроенергії. Без світла залишаються до 3 млн осіб.Понад 130 сіл затоплено, 6 600 осіб застрягли в портах, більше 380 рейсів скасовано.

Президент країни Фердинанд Маркос-молодший оголосив надзвичайний стан.

Шторм обрушився на муніципалітет Диналунган на острові Лусон зі швидкістю вітру до 185 км/год і поривами до 230 км/год. Потім він вийшов у Південнокитайське море, рухаючись у бік Тайваню.

Філіппіни наразі не зверталися по міжнародну допомогу, але США та Японія заявили про готовність підтримати країну. Школи та більшість урядових установ закриті щонайменше до середи.

Цей тайфун став другим потужним штормом за тиждень після тайфуну Калмаегі, який забрав життя майже 200 людей у центральних регіонах країни та ще п’яти – у В’єтнамі.