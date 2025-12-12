Ліга конференцій: "Шахтар" гарантував собі єврокубкову весну

"Гірники" обіграли команду з Мальти і продовжать шлях у третьому за силою турнірі Європи.

Донецький "Шахтар" у 5 турі основного етапу Ліги конференцій фактично вирішив турнірне завдання на цей календарний рік.

У протистоянні з мальтійським "Хамрун Спартанс" підопічні Арда Турана просто підтвердили статус беззаперечного фаворита. Обидва голи сталися у другому таймі з інтервалом у три хвилини: спершу відзначився Лука Мейрелеш, а подвоїв перевагу Ізаке Сілва.

Лише французький "Страсбур" за підсумками 5 матчів зміг набрати на одне очко більше за "Шахтар". Математично "гірники" за один тур до фінішу ще не гарантував собі топ-8 і пряме потрапляння в 1/8 фіналу, але шанси на це - 99,9%. А участь у плей-оф вже оформлена де-юре.