Росіяни атакували Україну ракетами
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Ліга конференцій: "Шахтар" гарантував собі єврокубкову весну

"Гірники" обіграли команду з Мальти і продовжать шлях у третьому за силою турнірі Європи.

Хамрун Спартанс - Шахтар 0:2
Фото: X / FC Shakhtar Donetsk

Донецький "Шахтар" у 5 турі основного етапу Ліги конференцій фактично вирішив турнірне завдання на цей календарний рік.

У протистоянні з мальтійським "Хамрун Спартанс" підопічні Арда Турана просто підтвердили статус беззаперечного фаворита. Обидва голи сталися у другому таймі з інтервалом у три хвилини: спершу відзначився Лука Мейрелеш, а подвоїв перевагу Ізаке Сілва.

Лише французький "Страсбур" за підсумками 5 матчів зміг набрати на одне очко більше за "Шахтар". Математично "гірники" за один тур до фінішу ще не гарантував собі топ-8 і пряме потрапляння в 1/8 фіналу, але шанси на це - 99,9%. А участь у плей-оф вже оформлена де-юре. 
