Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Росіяни атакували Україну ракетами
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі ППО знешкодила 84 із 110 ударних дронів ворога

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Уночі ППО знешкодила 84 із 110 ударних дронів ворога
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 9 грудня російська армія запустила по території України 110 ударних дронів. ППО знешкодила 84 із них. 

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 9 грудня (з 18.00 08 грудня) противник атакував 110-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово– рф., Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 70 із них – "шахеди", – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Фото: Повітряні сили

У Повітряних силах розповіли, що станом на ранок 9 грудня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 
