Головне за ніч та ранок вівторка, 9 грудня: майже 140 боєзіткнень, атака на газовий термінал "Темрюк", Зеленський в Римі

Нічна повітряна атака, 139 бойових зіткнень, бої на Покровському та Олександрівському напрямках, ворожі обстріли, напруга між Камбоджею та Таїландом.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень.

Найбільше боїв пройшло на Гуляйпільському (15), Костянтинівському (16), Олександрівському (17) та Покровському (43) напрямках.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 930 солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення ворожі війська втратили близько 1 182 610 осіб.

Уночі ППО знешкодила 84 із 110 ударних дронів ворога.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях.

За атакою на термінал зрідженого газу в порту “Темрюк” у Росії стоять бійці ЦСО “А” СБУ. 5 грудня вони вдарили по терміналу, внаслідок чого почалася масштабна пожежа в резервуарному парку.

За даними джерел редакції LB, горіли понад 20 резервуарів об’ємом по 200 м³ із 30 наявних. Окрім того, дрони СБУ знищили залізничні цистерни, проміжну заправну ємність та зливо-наливну естакаду.

Загальна площа пожежі на терміналі "Мактрен-Нафта" в Краснодарському країн становила близько 3 тисяч м².

Президент Володимир Зеленський вранці 9 грудня прибув до Рима з офіційним візитом. Про це журналістам повідомив його речник Сергій Никифоров.

Глава нашої держави вже зустрівся з Папою Римським Левом XIV. Це вже друга їх зустріч, перша була в липні.

Також Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністеркою Джоржою Мелоні.

До Італії український президент прибув із Брюсселя, де він зустрічався з президенткою Єврокомісії і главою Євроради Коштою. До цього він у Лондоні проводив перемовини з прем'єром Кіром Стармером, німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем і французьким президентом Еммануелем Макроном.

Консультації з лідерами Європи відбуваються на тлі переговорів зі США про мирну угоду.

Проєкт "Радіо Свобода" "Схеми" оприлюднив розслідування, відповідно до якого звільнений міністр юстиції та фігурант корупційного скандалу щодо "плівок Міндіча" Герман Галущенко не задекларував навчання сина у розкішному швейцарському коледжі.

Журналісти з'ясували, що 18-річний Максим Галущенко здобуває освіту в одному з найдорожчих навчальних закладів Європи, де рік навчання разом із проживанням коштують 200 тисяч доларів. Його батько при цьому вказує своїх дітей у декларації, навіть попри розлучення із дружиною, але про коледж сина "забув".

За чотири роки навчання Галущенко та мати його дітей Ольга Богданова мали б витратити близько 26 мільйонів гривень - це набагато перевищує задекларовані доходи та статки колишнього подружжя.

Адвокат ексміністра переконує, що його клієнт не має стосунку до оплати навчання сина, а цим питанням опікується Ольга Богданова - хоча її офіційних доходів навряд би на це вистачило.

Газета New York Post, яку вважають однією з улюблених у президента США Дональда Трампа, опублікувала редакційну колонку про "мирний план", який Вашингтон просуває для України.

Редакція впевнена, що Путін не погодиться на будь-яку угоду, допоки ціна боротьби для нього не стане занадто високою.

Журналісти вважають, що настав час Трампу економічно натиснути на "Влада" (так на Заході іноді скорочують ім'я Владімір), аби той сів за стіл перемовини. Інакше єдиний мир, який цікавить Путіна – це повне захоплення України.

"Трамп може бурчати про Володимира Зеленського, але український президент був радий переговорам. Путін – єдиний, хто продовжує казати нєт, навіть віддає накази його військам готуватися до зимових операцій", – йдеться в матеріалі. Журналісти вважають, що Трампу варто піти на ті ж кроки, які пообіцяли учора зробити європейські лідери на зустрічі з Володимиром Зеленським: підготувати нову допомогу і далі тиснути на Москву.

Бойові дії між Камбоджею та Таїландом уздовж їхнього спірного кордону у вівторок загострилися, і обидві країни заявили, що не відступлять у питанні захисту свого суверенітету, пише Reuters.

Позаяк сторони звинувачують одна одну у початку нових сутичок у понеділок, лишається незрозумілим, чи можливо зберегти перемир’я, укладене в липні за посередництва президента США Дональда Трампа.

