Газета New York Post, яку вважають однією з улюблених у президента США Дональда Трампа, опублікувала редакційну колонку про "мирний план", який Вашингтон просуває для України. Редакція впевнена, що Владімір Путін не погодиться на будь-яку угоду, допоки ціна боротьби для нього не стане занадто високою.

Журналісти вважають, що настав час Трампу економічно натиснути на "Влада" (так на Заході іноді скорочують ім'я Владімір), аби той сів за стіл перемовини. Інакше єдиний мир, який цікавить Путіна – це повне захоплення України.

"Трамп може бурчати про Володимира Зеленського, але український президент був радий переговорам. Путін – єдиний, хто продовжує казати нєт, навіть віддає накази його військам готуватися до зимових операцій", – йдеться в матеріалі.

Журналісти вважають, що Трампу варто піти на ті ж кроки, які пообіцяли учора зробити європейські лідери на зустрічі з Володимиром Зеленським: підготувати нову допомогу і далі тиснути на Москву.

"Американська суспільна підтримка України зростає: понад 60 % дорослих американців підтримують оборонну війну Києва проти Росії і хочуть продовжувати постачати озброєння. І санкції Трампа боляче б'ють: прибуток від нафти і газу Москви впав на 27 % за цей рік, російська інфляція зросла на 8 %, процентні ставки – вдвічі вищі. Громадська підтримка війни, яку обрав Путін, руйнується. Його відмова навіть зробити зустрічну пропозицію Віткоффу та Кушнеру свідчить про те, що Путін все ще сподівається на якийсь драматичний прорив, але наразі російські війська платять галонами крові за кожен метр, яким вони просуваються", – додали в матеріалі.

Журналісти вважають, що зараз для Вашингтона було б логічним кроком вжити давно обіцяних вторинних санкцій. Вони впевнені, що щире бажання Трампа до миру не може покласти край різанині в Україні, доки Путін не відчує, що мусить покласти край війні, яку він розпочав. Доки його не змусять прийняти це рішення, втручання в деталі будь-якого мирного плану є безглуздим.