Джерела: за атакою на газовий термінал "Темрюк" у Росії стоять дрони СБУ, горіли 20 з 30 резервуарів

Удар спричинив потужну пожежу. 

Джерела: за атакою на газовий термінал "Темрюк" у Росії стоять дрони СБУ, горіли 20 з 30 резервуарів
Дрони СБУ атакували термінал ЗПГ в Росії
За атакою на термінал зрідженого газу в порту “Темрюк” у Росії стоять бійці ЦСО “А” СБУ. 5 грудня вони вдарили по терміналу, внаслідок чого почалася масштабна пожежа в резервуарному парку.

За даними джерел редакції LB, горіли понад 20 резервуарів об’ємом по 200 м³ із 30 наявних. Окрім того, дрони СБУ знищили залізничні цистерни, проміжну заправну ємність та зливо-наливну естакаду. 

Загальна площа пожежі на терміналі "Мактрен-Нафта" в Краснодарському країн становила близько 3 тисяч м².

"Мактрен-Нафта" здійснює перевалку зрідженого газу з вагонів та танк-контейнерів на спеціалізовані судна-газовози. Розрахований на перевалку 400 тисяч тонн зрідженого газу на рік.

“СБУ й надалі проводитиме систематичну роботу з урізання надходжень від нафтогазового сектору в економіку рф. Саме ці гроші фінансують війну проти України. «Бавовна» в російському тилу на об’єктах, що працюють на війну, палатиме й надалі”, – зазначило поінформоване джерело в СБУ.
