Двоє людей постраждали через російські обстріли Сумщини

Через російські обстріли на Сумщині постраждали двоє людей. Протягом доби війська ворога здійснили понад 80 обстрілів по 38 населених пунктах у 20 територіальних громадах області.
Як розповіли у телеграмі Сумської ОВА, у Сумській громаді через атаку ворожого FPV-дрону постраждали 40-річний чоловік та 35-річна жінка.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Садівська
- Юнаківська
- Миропільська
- Хотінська
- Річківська
- Білопільська
- Краснопільська
- Миколаївська сільська
- Глухівська
- Березівська
- Есманьська
- Шалигинська
- Середино-Будська
- Зноб-Новгородська
- Путивльська
- Новослобідська
- Попівська
- Кролевецька
- Великописарівська.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби та БпЛА:
- до 10 ударів КАБ;
- 30 ударів БпЛА.
- Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Попівській громаді пошкоджено господарчу споруду;
- у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, два магазини, приватне домоволодіння, нежитлове приміщення, автомобіль;
- у Річківській громаді пошкоджено 2 приватних домогосподарства та господарчу споруду;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджені приватні житлові будинки;
- в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено приватні житлові будинки;
- у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Шалигинській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
- у Березівській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.
За добу вдалося евакуювати 5 людей.
- Перед цим ворог понівечив багатоповерхівку у Охтирці. Постраждали люди.