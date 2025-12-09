Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ГоловнаСуспільствоВійна

Двоє людей постраждали через російські обстріли Сумщини

Російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 38 населених пунктах області.

Двоє людей постраждали через російські обстріли Сумщини
Наслідки російської атаки на Сумщині, ілюстративне фото
Фото: Сумська ОВА

Через російські обстріли на Сумщині постраждали двоє людей. Протягом доби війська ворога здійснили понад 80 обстрілів по 38 населених пунктах у 20 територіальних громадах області.

Як розповіли у телеграмі Сумської ОВА, у Сумській громаді через атаку ворожого FPV-дрону постраждали 40-річний чоловік та 35-річна жінка.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Садівська
  • Юнаківська
  • Миропільська
  • Хотінська
  • Річківська
  • Білопільська
  • Краснопільська 
  • Миколаївська сільська
  • Глухівська
  • Березівська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Середино-Будська
  • Зноб-Новгородська
  • Путивльська
  • Новослобідська
  • Попівська
  • Кролевецька
  • Великописарівська.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби та БпЛА: 

  • до 10 ударів КАБ;
  • 30 ударів БпЛА.
  • Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Попівській громаді пошкоджено господарчу споруду;
  • у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, два магазини, приватне домоволодіння, нежитлове приміщення, автомобіль;
  • у Річківській громаді пошкоджено 2 приватних домогосподарства та господарчу споруду;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджені приватні житлові будинки;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено приватні житлові будинки;
  • у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Шалигинській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
  • у Березівській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

За добу вдалося евакуювати 5 людей.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies