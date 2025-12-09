Двоє людей постраждали через російські обстріли Сумщини

Через російські обстріли на Сумщині постраждали двоє людей. Протягом доби війська ворога здійснили понад 80 обстрілів по 38 населених пунктах у 20 територіальних громадах області.

Як розповіли у телеграмі Сумської ОВА, у Сумській громаді через атаку ворожого FPV-дрону постраждали 40-річний чоловік та 35-річна жінка.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Садівська

Юнаківська

Миропільська

Хотінська

Річківська

Білопільська

Краснопільська

Миколаївська сільська

Глухівська

Березівська

Есманьська

Шалигинська

Середино-Будська

Зноб-Новгородська

Путивльська

Новослобідська

Попівська

Кролевецька

Великописарівська.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби та БпЛА:

до 10 ударів КАБ;

30 ударів БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Попівській громаді пошкоджено господарчу споруду;

у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, два магазини, приватне домоволодіння, нежитлове приміщення, автомобіль;

у Річківській громаді пошкоджено 2 приватних домогосподарства та господарчу споруду;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджені приватні житлові будинки;

в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено приватні житлові будинки;

у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Шалигинській громаді зруйновано приватний житловий будинок;

у Березівській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури;

у Середино-Будській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

За добу вдалося евакуювати 5 людей.