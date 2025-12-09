​"Вогняний вал і мертві міста": Український свідок" показав, як росіяни намагаються сунути до Запоріжжя через Оріхів

Журналісти проєкту Ukrainian Witness зняли репортаж з прифронтового Оріхова в Запорізькій області. Місто знаходиться всього за 7-10 кілометрів від зони бойових дій, і саме через нього російські війська прагнуть наблизитися до Запоріжжя.

У новому сюжеті UW видно, що Оріхів перетворився на місто-привид. Зараз у місті, у якому до повномасштабного вторгнення жило майже 15 тисяч мешканців, залишається близько 700 людей. Пересуватися пішки тут небезпечно – місто заповнене ворожими дронами.

Журналісти поспілкувалиля з військовими 65-ї окремої механізованої бригади, які тримають рубежі на цьому напрямку вже понад три роки. Пресофіцер бригади Сергій Скібчик провів кореспондентів містом і розповів про ситуацію на відтинку фронту.

"Зараз росіяни, наприклад, по Оріхову дуже активно ганяються за цивільними на велосипедах, за пішоходами, за цивільними автівками – там, де якраз немає тунелів антидронових. Дуже ефективна зброя, яку вони використовують, єдина, – це тактика залякування, тактика терору, залякування цивільного населення", – пояснює Скібчик.

За його словами, росіяни використовують тактику вогняного валу – знищують все і заходять у мертве місто чи село.

По дорозі до Оріхова встановлені антидронові тунелі, які, за словами військового, доволі ефективні.

Майже вся інфраструктура в місті перебуває у непридатному для проживання стані через прильоти ракет, артилерії та дронів. Всі комунікації або полопали під час зимових холодів, або поруйновані обстрілами. Ситуація залишається стабільно напруженою весь час.

Фото: Український свідок Оріхів

"Буквально 21-го листопада був механізований штурм – трьома колонами росіяни пробували наступати. Дві колони підірвалися на наступальних загородженнях, лише одна доїхала, там у складі танка і БТР, ну і мотоциклісти також іще в них часто застосовуються. Вони доїхали сюди – їх тут попалили просто", – розповідає військовий.

Поки що росіянам не вдається просунутися, проте практично кожного місяця вони пробують нові механізовані штурми.

“Оріхівський напрямок, за великим рахунком, – це пряма дорога до моря, до Мелітополя. І через те вони, звісно, хочуть її повністю контролювати”, – пояснює Скібчик.

“Їм просто потрібні ці території без людей”, – підсумовує військовий.

Окрема тема розмови – використання російськими військами хімічної зброї на цьому напрямку. “Було за минулий тиждень зафіксовано чотири скиди невідомої хімічної речовини. На жаль, є летальні втрати”, – повідомив речник.

За його словами, від початку 2025 року це було 46 випадків за місяць саме на Оріхівському напрямку. Речник наголошує: інколи трапляється хімія невідомого походження, від якої люди помирають, не дочекавшись евакуації – починає розлазитися одяг на бійцях і перекриває дихання. Часто корпус боєприпасу неможливо винести з позицій для дослідження.

Про російське угруповання на цьому напрямку Скібчик відповідає так: “На сьогоднішній день в росіян тут достатньо ресурсів для масштабного наступу”. З його слів, росіяни зібрали тут багато штурмових підрозділів, у складі яких чимало іноземців.