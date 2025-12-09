Трамп: Росія перебуває в сильнішій переговорній позиції

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія зараз має сильніш переговорну позицію, ніж Україна. Про це він сказав у інтерв'ю POLITICO.

Трамп вважає, що в цьому немає сумнівів. Росія "значно більша країна".

Він вкотре повторив припущення, що війни проти України не сталося б, якби він був президентом. А якби його не обрали президентом торік, то, переконаний Трамп, ситуація була б зараз гіршою. Хоча і зараз вона погана.

"Це велика проблема для Європи. І вони не залагоджують її добре", – вважає він.

Також президент США сказав, що останній драфт мирної пропозиції, переданий українцям, нібито був схвалений її делегацією.

"Його люди вподобали пропозицію. Їм вона справді сподобалася. Його лейтенанти, його топлюди, їм вона сподобалася, але вони сказали, що він її ще не читав. Я думаю, йому варто знайти час, щоб прочитати", – сказав він.

Трамп додав, що Путін не поважав Джо Байдена і не поважає Володимира Зеленського. Вони, на думку американського президента, ненавидять одне одного, і їм важко намагатися укласти договір.

Учора президент Володимир Зеленський отримав передані зі США документи з мирною пропозицією. Він сказав, що стосовно територій консенсусу немає: Росія вимагає віддати їх їй. США намагаються знайти рішення.