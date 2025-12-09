Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ГоловнаСвіт

Трамп: Росія перебуває в сильнішій переговорній позиції

Укласти угоду буде складно, бо Зеленський і Путін "ненавидять" одне одного, вважає американський президент. 

Трамп: Росія перебуває в сильнішій переговорній позиції
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія зараз має сильніш переговорну позицію, ніж Україна. Про це він сказав у інтерв'ю POLITICO.

Трамп вважає, що в цьому немає сумнівів. Росія "значно більша країна". 

Він вкотре повторив припущення, що війни проти України не сталося б, якби він був президентом. А якби його не обрали президентом торік, то, переконаний Трамп, ситуація була б зараз гіршою. Хоча і зараз вона погана.

"Це велика проблема для Європи. І вони не залагоджують її добре", – вважає він. 

Також президент США сказав, що останній драфт мирної пропозиції, переданий українцям, нібито був схвалений її делегацією. 

"Його люди вподобали пропозицію. Їм вона справді сподобалася. Його лейтенанти, його топлюди, їм вона сподобалася, але вони сказали, що він її ще не читав. Я думаю, йому варто знайти час, щоб прочитати", – сказав він.

Трамп додав, що Путін не поважав Джо Байдена і не поважає Володимира Зеленського. Вони, на думку американського президента, ненавидять одне одного, і їм важко намагатися укласти договір. 

Учора президент Володимир Зеленський отримав передані зі США документи з мирною пропозицією. Він сказав, що стосовно територій консенсусу немає: Росія вимагає віддати їх їй. США намагаються знайти рішення. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies