Парламент Естонії ухвалив бюджет на 2026 рік з витратами на оборону понад 5% ВВП

Парламент Естонії у третьому читанні схвалив державний бюджет на 2026 рік. Він передбачає витрати на оборону понад 5% ВВП.

Про це повідомляє ERR.

Доходи бюджету становитимуть 18,6 млрд євро (зростуть на 855 млн євро), витрати – 19,5 млрд євро (зростуть на 1,3 млрд євро). На оборону 2026 року буде додатково спрямовано 844,5 млн євро.

Запланований дефіцит урядового сектора наступного року становитиме 4,5% ВВП. Це в межах виключення, дозволеного ЄС для швидкого збільшення видатків на оборону.

За ухвалення бюджету проголосував 51 депутат, проти - 37. Загалом у парламенті Естонії 101 депутат.