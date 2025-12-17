Посадовицю податкової із Черкащини підозрюють у недекларуванні автомобілів на понад 7 млн грн

Вона не вказала авто, які належать її чоловікові: BMW X5, дві TOYOTA LAND CRUISER 200, вантажні автомобілі MERCEDES-BENZ SPRINTER та MAN TGX.

Прокурори 15 грудня повідомили про підозру головному державному інспектору ГУ ДПС у Черкаській області в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації. Йдеться про автомобілі вартістю понад 7 млн гривень.

Про це розповіли у Офісі генпрокурора та в Національній поліції.

Встановили, що жінка, перебуваючи на посаді начальника одного з відділів ГУ ДПС в Черкаській області, подала щорічну декларацію за 2022 рік із недостовірними відомостями.

"Зокрема, вона не зазначила інформацію про майно, що належить її чоловікові, - п’ять автомобілів загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень. У результаті до розділу 6 «Транспортні засоби» декларації не було внесено дані, які мали бути зазначені відповідно до вимог законодавства", – розповіли у прокуратурі.

У поліції розповіли, що йдеться про автомобілі BMW X5, дві TOYOTA LAND CRUISER 200, вантажні автомобілі MERCEDES-BENZ SPRINTER та MAN TGX.

Максимальне покарання, що може загрожувати підозрюваній – до двох років позбавленням волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.