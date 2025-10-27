Генерал США Кларк: Ситуація навколо Тайваню безпосередньо залежить від ситуації в Україні

Генерал армії США Уеслі Кларк, якого в Україні пам’ятають ще з часів, коли він був Верховним головнокомандувачем збройних сил США в Європі, вважає, що поразка України у війні проти Росії може спричинити конфлікти в інших куточках світу.

Про це він розповів в інтерв'ю Lb.ua.

"Я вважаю, що Китай дуже уважно спостерігає за тим, що відбувається в Україні. Він дедалі більш упевнений у собі, має значно посилені збройні сили і дивиться у бік Тайваню, перебуваючи в процесі ухвалення рішення щодо того, що саме він хоче зробити", - сказав Кларк.

Він наголосив, що Сполучені Штати намагаються стримати Китай від нападу на Тайвань або встановлення блокади яка би змусила Тайвань здатися.

"Я думаю, президенту Сі буде складно не зробити якийсь крок, щоб продемонструвати зростання домінування Китаю у світі. Яким буде цей крок? Це може бути Тайвань. А, може, щось інше. Це не обов’язково має бути військова дія. Але Китай вже давно прагне повернути собі те, що вважає своїм законним місцем у світі. Протягом 4 000 років Китай очолював людську цивілізацію. Він був джерелом більшості винаходів доіндустріальної епохи в Європі — порох, компас, навігація, торгівля, міжнародна комерція тощо. І от вже 200 років Китай знаходиться на «задньому сидінні». І тепер він хоче повернутися, маючи глобальні амбіції", - зазначив Кларк.

Він наголосив, що Китай наразі дуже уважно спостерігає за ситуацією в Україні. Генерал також нагадав, що ще до початку війни Китай хотів купити в Україні завод "Мотор Січ" у Запоріжжі, фактичним власником якого був проросійський політик В’ячеслав Богуслаєв.

"І, здається, цю угоду було зупинено. Зараз виникає питання: чи може Китай виступити як посередник і втрутитися між російськими та українськими силами на передовій у разі мирної угоди? Як мені відомо, Китай має своїх спостерігачів, які знаходяться безпосередньо всередині — разом із російськими військами. Крім того, Китай надає Росії допомогу — технології, сировину, запчастини тощо. Це не «необмежене партнерство» з Росією, як його називають. Але... ми повинні поважати можливості Китаю, його масштаб і амбіції", - зазначив Кларк.



Він наголосив, що зміцнення обороноздатності, незалежності України, її права на самовизначення - це надзвичайно важливо.