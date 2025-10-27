В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ГоловнаСвіт

Генерал США Кларк: Ситуація навколо Тайваню безпосередньо залежить від ситуації в Україні

Китай наразі дуже уважно спостерігає за ситуацією в Україні. 

Генерал США Кларк: Ситуація навколо Тайваню безпосередньо залежить від ситуації в Україні
Генерал Уеслі Кларк
Фото: ina-online.net

Генерал армії США Уеслі Кларк, якого в Україні пам’ятають ще з часів, коли він був Верховним головнокомандувачем збройних сил США в Європі, вважає, що поразка України у війні проти Росії може спричинити конфлікти в інших куточках світу.

Про це він розповів в інтерв'ю Lb.ua.

"Я вважаю, що Китай дуже уважно спостерігає за тим, що відбувається в Україні. Він дедалі більш упевнений у собі, має значно посилені збройні сили і дивиться у бік Тайваню, перебуваючи в процесі ухвалення рішення щодо того, що саме він хоче зробити", - сказав Кларк. 

Він наголосив, що Сполучені Штати намагаються стримати Китай від нападу на Тайвань або встановлення блокади яка би змусила Тайвань здатися.

"Я думаю, президенту Сі буде складно не зробити якийсь крок, щоб продемонструвати зростання домінування Китаю у світі. Яким буде цей крок? Це може бути Тайвань. А, може, щось інше. Це не обов’язково має бути військова дія. Але Китай вже давно прагне повернути собі те, що вважає своїм законним місцем у світі. Протягом 4 000 років Китай очолював людську цивілізацію. Він був джерелом більшості винаходів доіндустріальної епохи в Європі — порох, компас, навігація, торгівля, міжнародна комерція тощо. І от вже 200 років Китай знаходиться на «задньому сидінні». І тепер він хоче повернутися, маючи глобальні амбіції", - зазначив Кларк.

Він наголосив, що Китай наразі дуже уважно спостерігає за ситуацією в Україні. Генерал також нагадав, що ще до початку війни Китай хотів купити в Україні завод "Мотор Січ" у Запоріжжі, фактичним власником якого був проросійський політик В’ячеслав Богуслаєв.

"І, здається, цю угоду було зупинено. Зараз виникає питання: чи може Китай виступити як посередник і втрутитися між російськими та українськими силами на передовій у разі мирної угоди? Як мені відомо, Китай має своїх спостерігачів, які знаходяться безпосередньо всередині — разом із російськими військами. Крім того, Китай надає Росії допомогу — технології, сировину, запчастини тощо. Це не «необмежене партнерство» з Росією, як його називають. Але... ми повинні поважати можливості Китаю, його масштаб і амбіції", - зазначив Кларк. 

Він наголосив, що зміцнення обороноздатності, незалежності України, її права на самовизначення - це надзвичайно важливо.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies