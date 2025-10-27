Фото: Lb.ua

У Києві прощаються із журналісткою Оленою Губановою та оператором телеканалу FreeДом Євгеном Кармазіним, які загинули від удару російського дрона в Краматорську.

Про це повідомляє Суспільне.

На прощання в Михайлівському Золотоверхому соборі зібрались до 100 людей. Це рідні, друзі та колеги загиблих.

"Вони ніколи не задумувались над тим, чи безпечно їхати туди, де стається черговий терористичний акт Російської Федерації. Вони їхали туди, щоб це побачив світ", - говорить редакторка телеканалу FreeДом Вероніка Бакаліна.

"Ці люди розуміли важливість роботи, яку вони робили. Звісно, вони боялися як люди, але Донбас - це їхній дім. Їх вбили за те, що вони українці та голоси правди", - додає гендиректорка мультимедійної платформи іномовлення України Юлія Бін.

Що відомо про загиблих журналістів

Фото: Lb.ua Олена Губанова

Олена Губанова(творчий псевдонім - Олена Грамова) народилася 1982 року в Єнакієвому на Донеччині. Зі студентських років, працювала в журналістиці. Після вишу, була ведучою на радіо "Мелодія", пізніше - на регіональному телебаченні.

З березня 2021 року Олена працювала на телеканалі "Дім". У червні 2023-го її нагородили орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Фото: Lb.ua Євген Кармазін

Євген Кармазін народився в Краматорську Донецької області. З 2022 року працював оператором каналів українського державного іномовлення. Євгенові було 33 роки.