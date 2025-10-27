В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві попрощалися із журналісткою та оператором телеканалу FreeДом, яких убили росіяни в Краматорську

Олена Губанова та Євген Кармазін загинули внаслідок удару ворожого дрона. 

Фото: Lb.ua

У Києві прощаються із журналісткою Оленою Губановою та оператором телеканалу FreeДом Євгеном Кармазіним, які загинули від удару російського дрона в Краматорську.

Про це повідомляє Суспільне.

На прощання в Михайлівському Золотоверхому соборі зібрались до 100 людей. Це рідні, друзі та колеги загиблих.

Фото: Lb.ua

"Вони ніколи не задумувались над тим, чи безпечно їхати туди, де стається черговий терористичний акт Російської Федерації. Вони їхали туди, щоб це побачив світ", - говорить редакторка телеканалу FreeДом Вероніка Бакаліна.

"Ці люди розуміли важливість роботи, яку вони робили. Звісно, вони боялися як люди, але Донбас - це їхній дім. Їх вбили за те, що вони українці та голоси правди", - додає гендиректорка мультимедійної платформи іномовлення України Юлія Бін.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Що відомо про загиблих журналістів

Олена Губанова
Фото: Lb.ua
Олена Губанова

Олена Губанова(творчий псевдонім - Олена Грамова) народилася 1982 року в Єнакієвому на Донеччині. Зі студентських років, працювала в журналістиці. Після вишу, була ведучою на радіо "Мелодія", пізніше - на регіональному телебаченні.

З березня 2021 року Олена працювала на телеканалі "Дім". У червні 2023-го її нагородили орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Євген Кармазін
Фото: Lb.ua
Євген Кармазін

Євген Кармазін народився в Краматорську Донецької області. З 2022 року працював оператором каналів українського державного іномовлення. Євгенові було 33 роки.
Читайте також
