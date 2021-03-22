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​Захворюваність на грип та ГРВІ у Києві перевищила епідпоріг на 22%

У столиці зареєстровано 27 170 хворих.

​Захворюваність на грип та ГРВІ у Києві перевищила епідпоріг на 22%
Фото: http://kh.vgorode.ua

Захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні захворювання в Києві перевищила епідемічний поріг на 22,2%. Тільки за тиждень захворюваність зросла майже на 50%.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає офіційний портал Києва.

"У столиці за 11-й тиждень 2021 року зареєстровано 27 170 хворих на грип та ГРВІ. Відмічався епідемічний процес низької інтенсивності. Наразі показник захворюваності становить 915,6", - зазначив він.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 48,7% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 8 631 (зростання на 31,8%), дорослих – 18 539 особи (зростання на 58,2%).

"У структурі захворюваності діти становлять 31,8%, а на попередньому тижні – 35,8%. 52,6% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 38,8% – зареєстровано 4541 випадок", - розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 10-й тиждень госпіталізовано 1864 осіб, із них 74 – діти.

"Зростання захворюваності на грип та ГРВІ також відіграло важливу роль у зростанні госпіталізації хворих до комунальних лікарень. Адже усі хворі з ознаками вірусного захворювання автоматично стають пацієнтами з підозрою на захворювання на коронавірус. Більше того, у частини хворих таки підтверджується коронавірус. Тому заклик берегти себе і своїх рідних залишається актуальним. І пам’ятайте: при перших ознаках хвороби не займайтеся самолікуванням та звертайтеся до лікарів. Бережіть себе!", - додав Поворозник.

Нагадаємо, за перший тиждень березня на ГРВІ захворіло понад 200 тис. українців.

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