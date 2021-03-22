​Поліція скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора підприємства, який привласнив скрапленого газу на 25 млн гривень

Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Слідчі Національної поліції завершили досудове розслідування щодо генерального директора підприємства, який привласнив скрапленого газу на суму понад 25 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Встановлено, що гендиректор уклав договір з підприємством з іноземними інвестиціями щодо зберігання скрапленого вуглеводневого газу. Однак, упродовж 2017-2018 років посадовець привласнював та продавав товар, переданий на зберігання, третім особам.

Зазначається, що своїми діями він завдав іноземним інвесторам матеріальної шкоди на суму понад 25 мільйонів гривень.

Наразі поліція завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у 2019 році у Харкові затримали організаторів постачання скрапленого газу терористам "ДНР".