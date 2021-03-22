Вірменія: передчуття «вірменського Медведчука»
Вірменія: передчуття «вірменського Медведчука»
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
Трильйони Байдена: як Україна і світ імпортують інфляцію зі США
Трильйони Байдена: як Україна і світ імпортують інфляцію зі США
"ЄС" вимагає, аби Геращенко спростував заяву про організацію акції під ОП Порошенком
"ЄС" вимагає, аби Геращенко спростував заяву про організацію акції під ОП Порошенком
У "червоній зоні" після потрапляння туди Києва і Одеси можуть змінити режим роботи транспорту
У "червоній зоні" після потрапляння туди Києва і Одеси можуть змінити режим роботи транспорту
Геращенко назвав протест на Банковій спробою спровокувати кровопролиття
Геращенко назвав протест на Банковій спробою спровокувати кровопролиття
У Долині нарцисів на Закарпатті зайнялася пожежа
У Долині нарцисів на Закарпатті зайнялася пожежа
"Слуга народу" скликає позачергове засідання Ради через події на Банковій
"Слуга народу" скликає позачергове засідання Ради через події на Банковій
Пошкодження будівлі Офісу Президента після суботньої акції оцінили у 2 млн грн
Пошкодження будівлі Офісу Президента після суботньої акції оцінили у 2 млн грн
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

​Поліція скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора підприємства, який привласнив скрапленого газу на 25 млн гривень

Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

​Поліція скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора підприємства, який привласнив скрапленого газу на 25 млн гривень
Фото: npu.gov.ua

Слідчі Національної поліції завершили досудове розслідування щодо генерального директора підприємства, який привласнив скрапленого газу на суму понад 25 млн гривень. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Встановлено, що гендиректор уклав договір з підприємством з іноземними інвестиціями щодо зберігання скрапленого вуглеводневого газу. Однак, упродовж 2017-2018 років посадовець привласнював та продавав товар, переданий на зберігання, третім особам.

Зазначається, що своїми діями він завдав іноземним інвесторам матеріальної шкоди на суму понад 25 мільйонів гривень.

Наразі поліція завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у 2019 році у Харкові затримали організаторів постачання скрапленого газу терористам "ДНР".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також