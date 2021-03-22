ПАР продала 1 млн доз вакцини AstraZeneca через її неефективність проти південноафриканського штаму

Південно-Африканська Республіка вирішила перепродати мільйон доз вакцин AstraZeneca через її невисоку ефктивність проти поширеного в ПАР штаму коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Звелі Мкізе у Twitter повідомив, що вакцину продали 14 африканським країнам через Африканський союз. Дев'ять країн уже отримали першу партію, ще п'ять одержать препарат цього тижня.

Media Statement: The Minister of Health, Dr Zweli Mkhize, is pleased to announce that the sale of the Astra Zeneca vaccines that we had acquired has been concluded. pic.twitter.com/cEk09Y95Fr — Dr Zweli Mkhize (@DrZweliMkhize) March 21, 2021

ПАР раніше одержала від індійського Serum Institute 1 млн доз вакцини AstraZeneca і чекала ще на 500 000. Вакцинальна кампанія в країні почалася у лютому, нині ПАР планує використовувати вакцину Johnson&Johson, котра може бути більш ефективною проти південноафриканського штаму, пише AA.

У ПАР уже вакцинували понад 180 000 медичних працівників. Захворюваність на коронавірус у ПАР є найвищою на континенті – понад 1,5 млн інфікованих та більше 52 000 померлих. Понад 1,4 млн людей уже одужали.

Нагадаємо, у МОЗ Великобританії вважають, що новий штам коронавірусу, що походить з Південної Африки, є більш небезпечним ніж так званий британський. Науковці заявляли, що штам з Африки має декілька мутацій у важливому "спайковому" білку, який вірус використовує для ураження клітин людини. Також він може спричинювати більшу концентрацію вірусних частин в організмі, що, ймовірно, сприятиме більш високому рівню передачі. Крім того, виробники вакцини непокоїлися, що препарат може не захистити від африканського штаму, тож потрібно буде модифікувати вакцину.

Епідеміолог ПАР Салім Абдула Карім заявив, що виявлений штам COVID-19 на 50% швидше поширюється, ніж звичайний вид коронавірусної інфекції. Мутація легше проникає і міцніше тримається в клітинах людини.

В Україні штам з ПАР офіційно не зареєстрований, секвенування з взятих зразків інфікованих виявляло тільки "британський" штам.