За добу від ковіду щепили 3 968 українців

У листі очікування - 305 281 людина.

За суботу, 20 березня 2021 року в Україні від ковіду було щеплено 3 968 осіб.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Щеплення проводилось 134 мобільними бригадами з імунізації.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 40 щеплень;

Волинська область – 100 щеплень;

Дніпропетровська область – 260 щеплень;

Донецька область – 140 щеплень;

Житомирська область – 100 щеплень;

Закарпатська область – 90 щеплень;

Запорізька область – 60 щеплень;

Івано-Франківська область – 228 щеплень;

Київська область – 550 щеплень;

Кіровоградська область – 50 щеплень;

Луганська область – 150 щеплень;

Львівська область – 150 щеплень;

м. Київ – 270 щеплень;

Миколаївська область – 120 щеплень;

Одеська область – 30 щеплень;

Полтавська область – 180 щеплень;

Рівненська область – 160 щеплень;

Сумська область – 130 щеплень;

Тернопільська область – 120 щеплень;

Харківська область – 210 щеплень;

Херсонська область – 250 щеплень;

Хмельницька область – 160 щеплень;

Чернівецька область – 60 щеплень;

Чернігівська область – 110 щеплень;

Черкаська область – 250 щеплень.

Станом на 20 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 305 281 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 108 310 людей, з них отримали 108 309 отримали першу дозу, завершила вакцинацію (отримала 2 дози) – 1 особа.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про звільнення виробників протиковідних вакцин від відповідальності за несприятливі наслідки.