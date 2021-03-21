За добу від ковіду щепили 3 968 українців

За суботу, 20 березня 2021 року в Україні від ковіду було щеплено 3 968 осіб.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Щеплення проводилось 134 мобільними бригадами з імунізації.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
Вінницька область – 40 щеплень;
Волинська область – 100 щеплень;
Дніпропетровська область – 260 щеплень;
Донецька область – 140 щеплень;
Житомирська область – 100 щеплень;
Закарпатська область – 90 щеплень;
Запорізька область – 60 щеплень;
Івано-Франківська область – 228 щеплень;
Київська область – 550 щеплень;
Кіровоградська область – 50 щеплень;
Луганська область – 150 щеплень;
Львівська область – 150 щеплень;
м. Київ – 270 щеплень;
Миколаївська область – 120 щеплень;
Одеська область – 30 щеплень;
Полтавська область – 180 щеплень;
Рівненська область – 160 щеплень;
Сумська область – 130 щеплень;
Тернопільська область – 120 щеплень;
Харківська область – 210 щеплень;
Херсонська область – 250 щеплень;
Хмельницька область – 160 щеплень;
Чернівецька область – 60 щеплень;
Чернігівська область – 110 щеплень;
Черкаська область – 250 щеплень.
Станом на 20 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 305 281 людина.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 108 310 людей, з них отримали 108 309 отримали першу дозу, завершила вакцинацію (отримала 2 дози) – 1 особа.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про звільнення виробників протиковідних вакцин від відповідальності за несприятливі наслідки.