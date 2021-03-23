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Кличко з президентом ЄБРР обговорили проєкти для Києва

Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо наголосила на зацікавленості ЄБРР у співпраці з муніципалітетом.

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку на чолі з президентом Оділь Рено-Бассо у Києві. Міський голова подякував європейським партнерам за тривалу співпрацю та довіру до муніципалітету Києва. 

«Цього року ми плануємо завершити погашення позик за кредитними угодами 2007 року, що дозволили закупити 202 нових тролейбуси, 185 автобусів та 50 вагонів метро», - зазначив Кличко.

Крім програми оновлення рухомого складу міського транспорту на зустрічі обговорили масштабний проєкт вартістю до 140 млн євро по модернізації системи теплопостачання столиці, що передбачає комплексну реконструкцію ТЕЦ. Позику на реалізацію проекту ЄБРР надало місту в рамках програми «Зелені Міста». Зі свого боку Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо наголосила на зацікавленості ЄБРР у співпраці з муніципалітетом, адже Київ є локомотивом змін та перетворень в Україні.

«Ми бачимо ті ж пріоритетні напрями співробітництва: дороги, мости, транспортна та екологічна інфраструктура. Ми готові до більш тісної співпраці. І готові й надалі надавати підтримку та залучати інвестиції, аби сприяти сталому розвитку міста в умовах глобальних викликів», - підсумувала вона.

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