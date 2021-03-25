У штабі Навального відмовилися виправити карту з "російським" Кримом, - Чубаров

"Путін, немає слів, вбивця і бандит! А ким тоді є ті, хто підтримує Путіна в його бандитському вторгненні до Криму і окупації півострова?"

Керівник мережі регіональних штабів російського опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков відмовився виправити карту на сайті "Свободу Навальному", де окупований Крим позначений як частина Росії.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"У мене відбулася розмова з Леонідом Волковим, під час якої пояснив неприйнятність такого дійства і запропонував привести кордони РФ у відповідність з міжнародно визнаними кордонами України, виключивши на зображенні півострів Крим з меж РФ. Пан Волков пояснив мені неможливість запропонованого мною виправлення", - написав Чубаров у фейсбуці.

Він зазначив, що не хоче "транслювати аргументи", якими Волков пояснив свою відмову.

"Путін, немає слів, вбивця і бандит! А ким тоді є ті, хто підтримує Путіна в його бандитському вторгненні до Криму і окупації півострова?" - додав Чубаров.

Нагадаємо, восени 2014 року Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: "Крим - це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?". Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим "де-факто російський".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "ми не повинні зачаровуватися Олексієм Навальним з точки зору інтересів України".