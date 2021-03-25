Верховна Рада призначила на вівторок два позачергові засідання

На одному розглядатимуть постанову про події на Банковій, на іному – ряд законопроєктів, наприклад, про посилення відповідальності за порушення порядку самоізоляції.

Верховна Рада матиме наступного вівторка, 30 березня, два позачергові засідання. Перше має початися між 10 та 12 годиною – точний час визначить спікер парламенту Дмитро Разумков.

Про це у Telegram повідомив головний консультант Апарату Верховної Ради, нардеп "Слуги народу" Павло Фролов.

Перше засідання, ініційоване понад 150 народними депутатами, стосуватиметься проєктів постанови про засудження подій на Банковій та звітів СБУ, Нацполіції, ДБР щодо цього.

Також мають розглянути припинення депутатських повноважень Ігоря Колихаєва (який став мером Херсона) та Олександра Скічка (голова Черкаської ОДА).

Третє питання – призначення вборів мера Харкова на 31 жовтня та виборів Шегинівського сільського голови.

На позачерговому засіданні, що ініціюватиме президент, мають розглянути проєкти законів:

про відновлення великої приватизації (4543, 2-ге чит.) та про перелік об’єктів, що не підлягають приватизації (4020, 1-ше чит.);

про легалізацію (амністію) капіталів (5153-5155, 1-ше чит.);

про новий порядок отримання наукових ступенів (4667-1, 2-ге чит.);

про вдосконалення отримання пакунку малюка (5064, 1-ше чит.);

про посилення відповідальності за порушення порядку самоізоляції (4540, 1-ше чит.);

про посилання відповідальності за порушення протипожежної безпеки (3931 та 4157, 2-ге чит.).

"Якщо буде згода усіх фракцій/груп, зможемо розглянути у першому читанні Президентский законопроект 5300 про допомогу ФОПам і працівникам при посиленні карантину від держави 8 тис.грн та можливість виділення додаткової допомоги від місцевої влади", – додав Фролов.

Нагадаємо, що Верховна Рада не має планових чергових засідань до 13 квітня через посилення карантину в Києві. Після подій на мітингу під Офісом президента народні депутати "Слуги народу" вирішили ініціювати позачергове засідання, але зробити це раніше четверга не було можливості через відрядження спікера Ради.

Учора джерела LB.ua у парламенті повідомили, що Рада може зібратися на позачергове для розгляду президентського законопроєкту про каратинні виплати в наступний вівторок.