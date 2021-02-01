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Президент Чехії про Навального: "Він не проти режиму, а лише проти Путіна"

"Він видає себе за борця за демократію, але я читав, що він підтримував анексію Криму".

Президент Чехії про Навального: "Він не проти режиму, а лише проти Путіна"
Фото: EPA/UPG

Президент Чехії Мілош Земан, відомий своєю прихильністю до позиції Кремля і особисто президента Росії, не вважає російського опозиціонера Олексія Навального борцем за демократію і називає російським націоналістом, оскільки той підтримував окупацію Криму.

На думку Земана, Навальний є противником президента РФ Володимира Путіна, але не режиму в цілому.

"Він видає себе за борця за демократію, але я читав, що він підтримував анексію Криму, брав участь у низці націоналістичних маршів і підтримував сталінські депортації з чеченцями, ну і що це за борець за демократію? Я думаю, що він російський націоналіст", - сказав Земан в ефірі радіостанції Frekvence1.

Президент Чехії додав, що не має нічого проти цього.

"Але він не мав би робити вигляд, що належить до тих політиків, які проти режиму Путіна. Він лише проти Путіна", - пояснив Земан.

Земан наголосив, що ці поняття складають "до біса велику різницю". Він додав, що вважає ситуацію з Навальний балаганом.

Нагадаємо, минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "ми не повинні зачаровуватися Олексієм Навальним з точки зору інтересів України". Він мав на увазі скандальну фразу російського опозиціонера про те, що Крим - не "бутерброд з ковбасою", щоб його "туди-сюди повертати".

Водночас МЗС України назвало ганебним нещодавнє затримання Навального в Росії, а згодом засудило насильство проти протестувальників, які вийшли на вулиці російських міст в підтримку Навального.

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