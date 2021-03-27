Cтало відомо про стан українських військових, поранених біля селища Шуми

Їх госпіталізовано до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.

Стан двох українських військових, поранених біля населеного пункту Шуми у Донецькій області, є тяжким і середньої тяжкості.

Про це пише Укрінформ з посиланням на начальника регіонального відділу інформагентства Міноборони ArmiaInform в Харківській області Віталія Саранцева.

Зазначимо, військовослужбовців госпіталізовано у Харкові.

"До приймального відділення Військово-медичного клінічного центру Північного регіону було доставлено двох військовослужбовців у середньому та важкому стані. Обидва пацієнти мають осколкові та кульові поранення", - повідомив Саранцев.

За його інформацією, військовослужбовцям додатково проведено обстеження на комп’ютерному томографі, наразі визначене подальше лікування.

Нагадаємо, біля Шумів на Донбасі вдень 26 березня загинули четверо українських військових, двоє отримали поранення.

У суботу, 20 березня біля селища Шуми на Донбасі загинув 28-річний військовий з Кропивницького Кирило Биковський.

19 березня біля Водяного через мінометний обстріл загинув молодший сержант Андрій Грабар (1995 р.н.) з 36-ї окремої бригади морської піхоти.

18 березня біля Південного загинув молодший сержант Віктор Пасєка (1965 р.н.) з 10-ї гірської штурмової бригади.