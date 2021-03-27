Окупанти шість разів порушили "тишу" на Донбасі

У лавах Об’єднаних сил без втрат.

У суботу, 27 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано шість обстрілів позицій українських захисників з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі.

Бойових втрат серед наших захисників немає, інформує пресцентр ООС.

Повідомляється, що у передмісті Славного, Авдіївки та Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу селища Зайцеве збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед наших захисників немає. Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - зазначають у штабі.

Нагадаємо, напередодні окупанти чотири рази порушували режим припинення вогню. Зокрема біля Шумів і Майорська російські найманці застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілу чотири захисники зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення.