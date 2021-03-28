Окупанти 11 разів за добу порушили режим припинення вогню

У неділю зранку стріляли біля Талаківки та Водяного,

Протягом суботи, 27 березня у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

По позиціях наших воїнів у передмісті Шумів окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 82-го калібру.

Поблизу населених пунктів Зайцеве та Луганське російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік населеного пункту Авдіївка окупанти відкривали вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Водяного, що на Приазов’ї, та селища Славне – з гранатометів різних систем. У передмісті Широкиного противник вів обстріл зі стрілецької зброї.

До того ж, неподалік Авдіївки було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування. Завдяки вмілим діям наших воїнів, безпілотник було вчасно подавлено засобами РЕБ.

Станом на 07:00 28 березня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, поблизу Талаківки та Водяного, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед захисників Збройних Сил України немає.

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 березня окупанти чотири рази порушували режим припинення вогню. Зокрема біля Шумів і Майорська російські найманці застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілу чотири захисники зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення.