"Зовнішність президента ви обговорюєте, всі ваші Петрови, Бірюкови - зовнішність. Ви ж до рівня жіночої общаги опустилися, ПТУшної такої".

Народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко покинула ефір програми "Свобода слова на ICTV" через висловлювання спікера української делегації в Тристоронній групі Олексія Арестовича.

У ефірі програми виникло обговорення ситуації на Сході України. Геращенко зазначила, що під час візиту президента Володимира Зеленського на фронт з послами ЄС він заявив, що "сепаратисти стріляють", а не війська Росії. За її словами, це є "наративами Кремля".

Арестович запитав у Геращенко, чи "не ЄС деморалізує українських військових, коли сочіняє сказки про те, що військовим забороняють стріляти".

"Ви їх цим і розвращаєте, "Вагнером" цим всім, Медведчуком і так далі. Ви відверто працюєте проти інформаційної безпеки держави, це офіційна заява, розумієте, пані Ірино? Я звинувачую "ЄС" в тому, що ви працюєте згідно з російськими наративами починаючи з травня місяця, якщо провести контент-аналіз. Вони співпадають на 70% і більше з тими наративами, які проводить РФ", - заявив Арестович.

Він також сказав Геращенко, що "наступні канали, які мають закривати - це ваші, тому що вони діють часто гірше ніж ті, які закрили".

"Я вже не кажу, як ви себе поводите, до чого ви скатуєтесь. Зовнішність президента ви обговорюєте, всі ваші Петрови, Бірюкови - зовнішність. Ви ж до рівня жіночої общаги опустилися, ПТУшної такої", - заявив Арестович.

Ірина Геращенко відповіла, що їй би хотілося, щоб на "жіночу общагу" відреагувала віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, яка також була гостею ефіру.

"А якщо взагалі як на це можна реагувати? Мені дуже шкода, що вам з Банкової присилають подібний рівень офіційної комунікації, який негідний найвищої інститутції держави. Хочу нагадати всім глядачам і українській армії, яке питання я поставила представнику влади: чому на відверте загострення на фронті немає активізації контактів у нормандському форматі? Чому немає пропозиції України, зокрема в Раді безпеки і ООН, щодо миротворчого контингенту і оціночної місії? Чому немає пропозиції внести до бюджету України зміни відносно підняття зарплат військовим... Що ми почули у відповідь? Недостойну влади риторику", - заявила Геращенко.

Арестович перебив Геращенко і заявив, що це брехня. Ведучий просив його дати висловитися нардепці і зазначив, що висловлювання про гуртожиток було образливим і сексистським, тож можна було б перепросити.

Після ще кількох хвилин обговорення між головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком, Стефанішиною і Геращенко Арестович сказав, що сексизму в його висловлюванні не було. Присутня в студії нардепка, глава "Голосу" Кіра Рудик також зазначила, що висловлювання про гуртожиток "не ок".

Геращенко після цього сказала, що не може бути в студії, де сексизм не припиняється, і покинула ефір.

Оновлення. Арестович на своїй сторінці у Facebook приніс вибачення "жіночим гуртожиткам за порівняння з "ЄС".