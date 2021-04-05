Глава Нацполіції подякував "небайдужим громадянам" за повідомлення про порушення карантину

Контроль за дотриманням карантинних обмежень покладено на співробітників Національної поліції. Часто правоохоронці фіксують порушення з боку підприємців завдяки інформації небайдужих громадян.

Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.

"Окремої уваги заслуговують деякі підприємці, які не реагують на заборону працювати в період локдауну. Якщо думаєте, що найхитріші, то ви помиляєтесь. Всі ваші порушення поліція фіксує. Дякую небайдужим громадянам, які повідомляють нас про роботу закладів дозвілля, харчування, торгівлі… Щодня більше 1200 рейдових груп перевіряють дотримання карантину суб’єктами господарювання. Але інколи не всюди встигаємо, тож допомога громадськості дуже важлива", - написав Клименко у фейсбуці.

Глава Нацполіції повідомив, що за минулий тиждень:

складено 1881 адмінпротокол за порушення правил щодо карантину людей (всього з початку карантину – 85 982 адмінпротоколи)

винесено 11 044 адмінпостанови за неносіння масок чи респіраторів (всього – 200 073 адмінпостанови)

перевірено 72 387 суб’єктів господарювання. Виявлено 1095 порушень, припинено роботу 136 закладів (з них 72 – заклади дозвілля, 64 – харчування).

Як повідомляли, з 5 квітня поліцейські Києва посилили контроль за дотриманням громадянами правил карантину. Столичні правоохоронці перевіряють наявність спеціальних перепусток у пасажирів, які заходять на зупинках у громадський транспорт та метрополітен. Крім того, посилені мобільні групи правоохоронців контролюють, аби транспорт не був переповнений. У разі виявлення порушень, складають адміністративні протоколи.

Також працівники поліції патрулюють у лісопаркових зонах та інших громадських місцях, де можливе скупчення громадян.

Поліція за допомогою гучномовця закликає киян дотримуватися карантинних вимог.