У шахті Нововолинська обірвався ліфт, постаждали дев'ятеро гірників

У місті Нововолинськ Волинської області в шахті №9 "Нововолинська" обірвався ліфт, в результаті постраждали дев'ятеро шахтарів, їх госпіталізовано.

Про це повідомив мер міста Борис Карпус у фейсбуці.

"Друзі, маємо тривожні новини із шахти №9 "Нововолинська". На великій швидкості шахтна кліть опустилася на забій. Дев'ятеро шахтарів постраждали. Серед них - мешканці Нововолинська та навколишніх сіл. Терміново сконтактувався з керівництвом лікарні. Є інформація, що дев'ятьох гірників доставлено в лікарню. Їх стан стабільний, загрози життю немає", - написав він.

Мер уточнив, що постраждалі отримали забої та переломи легкого ступеня. Двоє - на витяжці, один постраждалий з відкритим переломом стегна. Його стан - середньої важкості.

"Ситуація під контролем. Завтра Управління Держпраці у Волинській області розпочинає службове розслідування. Працюють правоохоронці", - зазначив Карпус.

Нагадаємо, у лютому поліція встановила підозрюваних у справі про вибух на шахті Ахметова в 2017 році.