Збройні формування РФ цього тижня у районі селища Широкино активізували свої дії та використовували заборонене Женевськими конвенціями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр Штабу ООС.

“Ворог останнім часом вдається до зовсім цинічних, хоч і не нових способів, це – дистанційне мінування. Днями в межах відповідальності одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти було виявлений саморобний вибуховий пристрій – іграшковий дитячий літак, начинений вибуховою речовиною. Прилетів за вітром зі сторони противника. Здавалося, невинна дитяча іграшка. При стягненні кішкою здетонувала. Умілі дії військовослужбовців зберегли життя та здоров’я особового складу”, - йдеться у повідомленні.

Фото: https://www.facebook.com/pressjfo.news

Фото: https://www.facebook.com/pressjfo.news

За інформацією штабу ООС, з 2014 року на Сході країни зафіксовано понад 300 інцидентів із застосуванням противником саморобних вибухових пристроїв. Як і протипіхотні міни, вони є зброєю не вибіркової дії й продовжують завдавати великої шкоди не тільки військовим, а й цивільному населенню.

Зазначається, що військовослужбовці при виявленні сторонніх предметів одразу викликають саперів, які знешкоджують небезпечні знахідки.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 3 квітня у районі бойових дій на Донбасі було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.