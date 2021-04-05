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Окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі із гранатометів та стрілецької зброї

Втрат серед військових немає.

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі із гранатометів та стрілецької зброї
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом минулої доби, 4 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Південне, противник відкривав вогонь у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Від початку поточної доби, 5 квітня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, раніше окупанти на Донбасі запустили в бік позицій ЗСУ дитячий літак з вибухівкою. Протягом доби, 3 квітня у районі бойових дій було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

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