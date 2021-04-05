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Поліція за допомогою гучномовця закликає киян дотримуватися карантинних вимог

У столиці посилили контроль за дотриманням локдауну.

Поліція за допомогою гучномовця закликає киян дотримуватися карантинних вимог
Фото: kyiv.npu.gov.ua

З 5 квітня поліцейські Києва посилили контроль за дотриманням громадянами правил карантину.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"У складі мобільних груп спільно із співробітниками Муніципальної охорони та військовослужбовцями Нацгвардії, поліцейські проводять профілактичну роботу з метою необхідності дотримання протиепідемічних заходів та здійснюють перевірку спеціальних квитків на проїзд у громадському транспорті", - йдеться у повідомленні.

Столичні правоохоронці перевіряють наявність спеціальних перепусток у пасажирів, які заходять на зупинках у громадський транспорт та метрополітен. Крім того, посилені мобільні групи правоохоронців контролюють, аби транспорт не був переповнений. У разі виявлення порушень, складають адміністративні протоколи.

Також зазначається, що працівники поліції патрулюють у лісопаркових зонах та інших громадських місцях, де можливе скупчення громадян. Також за допомогою гучномовця звертаються до перехожих та застерігають їх виконувати карантинні вимоги.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Нагадаємо, зпонеділка, 5 квітня столиця України пішла на жорсткий локдаун. Київ закриває всі школи і дитячі садочки. Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто, - винятково для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівники ж установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, - надати відпустки.

Столиця вже зупиняла пасажирські перевезення для запобігання поширенню ковіду у березні минулого року. тоді Київська міська державна адміністрація оприлюднила маршрути, які продовжили роботу, в них пускали лише за спецперепустками і документами, що посвідчують особу.

Раніше, 17 березня 2020, Київський метрополітен, як і всі три метрополітени України, за розпорядженням Кабміну припинили роботу. З 18 березня в Україні були закриті міжміські пасажирські перевезення.

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