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МОЗ працює над пакетом держфінансування реабілітації пацієнтів після ковіду

Робоча група з цього питання була створена ще на початку року.

МОЗ працює над пакетом держфінансування реабілітації пацієнтів після ковіду
Ирина Микичак
Фото: moz.gov.ua

Міністерство охорони здоров'я України працює над тим, щоб забезпечити державне фінансування реабілітації пацієнтам, які перенесли коронавірус в амбулаторних і стаціонарних умовах – через Національну службу здоров'я.

Про це в ефірі програми "Зворотній зв'язок" на телеканалі "Україна 24" заявила заступник Міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, пише Interfax.com.ua.

Вона зазначила, що робоча група з напрацювання відповідного реабілітаційного постковідного пакета НСЗУ була створена відповідно до наказу міністра охорони здоров'я Максима Степанова ще на початку року.

"Пацієнт супроводжується насамперед сімейним лікарем. Тобто коли він виписався зі стаціонару або закінчив лікування амбулаторно, він завжди супроводжується сімейним лікарем, який знає всі його проблеми і знає, яку допомогу пацієнт потребує. Відповідно, сімейний лікар дає направлення в той чи інший стаціонар, навіть не чекаючи, поки НСЗУ буде окремо пакет фінансувати, тому що у нас працюють лікарні різної спрямованості", – розповіла Микичак.

Окрім того, міністерство працює над тим, щоб санаторії системи МОЗ могли також надавати відповідну допомогу.

Нагадаємо, з початку пандемії в Україні від коронавірусу одужало 1 347 193 особи.

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