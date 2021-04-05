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Садовий допустив зупинку авіа- і залізничного сполучення зі Львовом

Ситуація з коронавірусом у місті залишається складною.

Садовий допустив зупинку авіа- і залізничного сполучення зі Львовом
Фото: надано пресслужбою А.Садового

Ситуація із коронавірусом у Львові залишається складною, тому про послаблення карантину наразі не йдеться. В разі погіршення ситуації не виключене припинення авіаційного і залізничного сполучення з містом.

Про це в ефірі однієї з місцевих радіостанцій заявив міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє пресслужба ЛМР.

"Ситуація із поширенням коронавірусу є невтішна. Наразі у Львові карантин введено до 12 квітня, але якщо дивитись об'єктивно, статистика не найкраща. Тому наразі іншого варіанту, як бути в локдауні, немає", - сказав Садовий.

Він наголосив, що наразі багато людей нехтують карантинними обмеженнями.

"Щодо карантину, то поки все без змін, але якщо піде погіршення, то можуть закрити все: і авіа, і залізничне сполучення зі Львовом", - розповів мер Львова.

Він додав, що станом на 5 квітня у Львові 1 112 людей з коронавірусом госпіталізованими в міських медичних закладах. 

"Добре, що ми збільшуємо кількість ліжок в лікарнях, і з 1 300, які ми мали, в межах 10 квітня ми вийдемо на показник 2 тисячі місць. Але люди продовжують поступати кожного дня. За вчора, не зважаючи на те, що це була неділя, поступило 46 нових важкохворих пацієнтів. І це тільки у Львові, по області взагалі більше сотні", - розповів Садовий.

Як повідомляли, жорсткий карантин у Львові діє з 19 березня. З 12 квітня міський громадський транспорт перевели на роботу в режимі спецперевезень. Навчальні заклади працюють у дистанційному режимі. У дитячих садках функціонують тільки чергові групи.

Непродовольчі магазини у Львові працюють тільки на виніс і за попереднім замовленням, непродовольчі та змішані ринки мають бути закриті. Зберігаються обмеження на роботу закладів харчування та заборона на проведення масових заходів.

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