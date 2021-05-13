"Слуги" в понеділок обговорять звільнення Степанова, - Корнієнко

Депутатська фракція "Слуга народу" на своєму засіданні в понеділок збирається обговорити перспективи відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас буде засідання фракції, здається, в понеділок, і ми там все обговоримо. У нас є частина людей, які гаряче "за" звільнення, частина людей, які не дуже "за", і частина людей, які гаряче "проти". Тому необхідно домовитися", - сказав Корнієнко.

Як відомо, наприкінці минулого місяця народні депутати зібрали необхідні 150 голосів за постанову про скликання позачергового засідання парламенту, на якому планують розглянути звільнення міністра охорони здоров'я.

Джерела LB.ua в парламенті повідомили, що внесення постанови планується на травень. За словами співрозмовників видання, поки що за відставку Степанова голосів нема, оскільки досі не визначена кандидатура його наступника.

Перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук повідомляв про намір Верхової Ради невздовзі замінити одного з міністрів. Він не назвав прізвища, але останнім часом питання заміни Максима Степанова укотре постало на тлі не вельми швидкої вакцинації українців від коронавірусу.